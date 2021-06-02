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02 Haziran 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 18:30:00

34 bin dolarlık nugget

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McDonald's, K-Pop müzik grubu olan BTS'ye bir atıfta bulunarak, popüler kültürden simgeler barındıran BTS menülerini müşterilerine sunuyor.

McDonald's, K-Pop müzik grubu olan BTS'ye bir atıfta bulunarak, popüler kültürden simgeler barındıran BTS menülerini müşterilerine sunuyor. Geçtiğimiz günlerde bir menünün içerisinden, Among Us oyunundaki karakterlere benzeyen bir nugget çıktı. Bir anda sosyal medyada ses getiren nuggetı bulan kişi, Among Us şekilli bu yiyeceği e-Bay'de açık artırmaya sundu. Nuggetın şu anki fiyatı 34 bin 334 doları geçti.

Etiketler : McDonald's bts nugget
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