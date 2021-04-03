10 yaşında 4 enstrüman çalıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Muhsin Efe Kuşaksız, 3 yaşında davul çalmaya başladı. İnternetten izlediği videolarla da geçen yıl bağlama çalmayı öğrendi.



Kabak kemane ve darbuka çalmayı da öğrenen Kuşaksız, şimdi ise piyano öğrenmek istiyor. Babası Akın Kuşaksız halk oyunları eğitmeni olan Efe, "Eğitim almadan bunları başardığım için gururluyum" dedi.