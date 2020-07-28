Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Terör devleti İsrail'in bayrağını öper misin sorusuna Filistinli gencin yanıtı sert oldu
Filistin halkının işgalci İsrail'e olan öfkesi dinmiyor... Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlerin dikkatini çekti.
Videoda farkındalık uyandırmak isteyen bir sunucu Filistinli gence para karşılığında İsrail bayrağını öpüp öpmeyeceğini soruyor.
Filistinli genç ise, kendi ülkesinin topraklarını işgal eden terör devleti İsrail'e duyduğu öfkeyle sunucuyu kovalamaya başlıyor.
Görüntüleri izleyen kullanıcılar sosyal medyadan Filistinli gence övgü dolu yorumlar yaptı...
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