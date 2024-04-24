'Sesli Kitap' uygulaması nasıl ortaya çıktı?

Kaynak: Özge :Çelikbaşlı

Sesli kitap dinleme fikri her ne kadar günümüz teknolojisi gibi dursa da aslında öyle değil.

"Konuşan Kitap" ve "Konuşan Kitap Makinası" fikri, ilk olarak 1932'de Amerikan Körler Vakfı tarafından görme engelliler için geliştiriliyor.

O yıllarda imkanlar kısıtlı olduğu için ilk etapta sadece İncil, anayasa ve temel sayılabilecek birkaç kitap seslendirilip kaydediliyor. Porta aracılığıyla kayıtlar engelli bireylere dağıtılıyor.

1948 yılında gönüllü bir kuruluşun desteğiyle görme bozukluğu ve disleksi başta olmak üzere engeli sebebiyle kitap okuyamayan kişiler için birçok kitap seslendiriliyor.

1960'lara kadar sınırlı sayıda olan sesli kitaplara erişimde kısıtlı oluyor. Belirli kütüphanelerde bulunan kayıtlara, kasetler çıktıktan sonra ulaşılabilirlik de artıyor.

1990'lara gelindiğinde sesli kitaplarla ilgili sektör oluşmaya başlıyor. CD'lerin çıkmasıyla birlikte de yaygınlaşıyor.

2008 yılından itibaren dijital indirmeler mümkün hale geliyor ve sesli kitap en popüler yıllarını yaşamaya başlıyor.