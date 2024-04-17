Dünyanın En Büyük Seçimi
Kaynak: Özge Çelikbaşlı
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da "Dünyanın en büyük seçimi" olarak adlandırılan seçim 19 Nisanda başlıyor.
6 hafta sürmesinin asıl sebebi kalabalık nüfusu değil, oy merkezlerini koruyacak yeterli güvenlik görevlisinin olmaması.
Bu yıl Hindistan'da çekişmeli bir seçim olması beklenirken, ülkede kadınlara yönelik desteğin olmaması, genç işsizliğin fazla olması ve halk arasında ikinci sınıf muamelesi gören insanların fazla olması çözülemeyen problemler arasında.
Hindistan'da genel seçimler farklı bölgelerde, 7 farklı tarihte gerçekleşecek.
19 Nisan, 26 Nisan, 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziranda oy kullanılacak.
Sonuçlar 4 Haziranda açıklanacak.
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