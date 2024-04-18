Antalya'dan İstanbul'a Bisiklet Turu Başlıyor

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

8 gün 8 etapta sürecek olan tur, Antalya'dan başlayıp İstanbul'da son bulacak ve tam 1.188 kilometrelik masalsı bir parkurda pedallar çevrilecek.

Dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların yer aldığı, 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi ve yaklaşık 2.000 kişiden oluşan bu dev organizasyon 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

21 Nisan'da Antalya Düden Park'ta başlayan TUR24 heyecanı, 28 Nisan'daki İstanbul Etabıyla Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak.

8 gün boyunca nefes kesecek mücadelede, bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden, iklim krizi ile mücadeleye pek çok konuya vurgu yapılacak.