Türkiye'nin İlk Kamera Müzesi
Kaynak: Özge Çelikbaşlı
1997 yılında kurulan müze, fotoğraf sanatının geçmiş izlerini günümüze taşıyor.
Tarihleri 1896 yılına kadar dayanan fotoğraf makineleri, ekipmanlar ve eski fotoğraflar adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.
1970'li yıllarda hem fotoğraf makinesi hem de fotoğraf toplayarak koleksiyonerliğe başlayan Hilmi Nakipoğlu, bu koleksiyonunun herkes tarafından görülmesi gerektiğini düşünüyor ve çocukluk hayali olan müzeyi açıyor.
3 kattan oluşan müze içerinde; taşınabilen ve taşınamayan stüdyo tipi fotoğraf makineleri, çift objektifli makineler, mini makineler, çeşitli filmler, aksesuarlar ve eski fotoğraflar sergileniyor.
Fotoğrafa ve fotoğrafçılığa tutkunum diyorsanız bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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