Dumanlar gökyüzünü kapladı! YPG'yi vurdular
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.Türk Silahlı Kuveetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'nın Ayn İsa kentinde bulunan terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
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