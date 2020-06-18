Cüneyt Özdemir HDPKK'lı Garo Paylan'a PKK'yı 3 kez sordu... Cevap bildiğiniz gibi
Gazeteci Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan'ı YouTube kanalında ağırladı. Özdemir, ''PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?'' sorusunu üç kez Paylan'a yöneltti. Paylan bakın ne yanıt verdi...
HDP'li Garo Paylan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı programa konuk oldu.
Özdemir, Paylan'a "Üçüncü kez soruyorum cevabı çok basit. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" diye sordu.
Özdemir'in soruyu üç kez yöneltmesine rağmen Paylan PKK'ya terör örgütü diyemedi.
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