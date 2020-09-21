Yerli otomobile sürpriz isim: Honda'dan transfer edildi.

TOGG'DA üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.Son olarak, 1997'de çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

Akdaş 'inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetiminden sorumlu olacak.