21 Eylül 2020 Pazartesi 10:27:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 10:31:00
Yerli otomobile sürpriz isim: Honda'dan transfer edildi.
TOGG'da üretim sorumluluğu sektörde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'ın oldu. Akdaş son olarak Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürütüyordu.
TOGG'DA üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi. Sabah'ın haberine göre, Son olarak, 1997'de çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.
Akdaş 'inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetiminden sorumlu olacak.
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