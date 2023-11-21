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21 Kasım 2023 Salı 07:02:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 07:02:00

WhatsApp'ta yapay zeka yeniliği

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yapay zeka asistanı eklendi.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Yapay zekâ destekli sohbet asistanlarına uygulama içi erişim daha kolay hâle geliyor. Bu yapay zekâ sohbet asistanına, "Yeni Sohbet" butonu üzerinde konumlandırılan mor ve mavi renkte yuvarlak bir buton ile erişilebiliyor. Meta AI ile desteklenen asistanlar, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılmıştı ve büyük ses getirmişti.
Etiketler : whatsapp yapay zeka asistan
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