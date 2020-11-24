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24 Kasım 2020 Salı 17:56:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:56:00

WhatsApp'ta iki yeni özellik yolda

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WhatsApp, videoları sessize almak için kullanılabilecek yeni bir özelliği getirecek.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, duruma yüklemeden ve bir kişiye göndermeden önce videoları sessize almak için kullanılabilecek yeni bir özelliği getirecek. Bu yeni özelliğin özellikle de iPhone kullanıcıları için, yakında gelmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor. Gelmesi beklenen bir diğer özellik olan ‘daha sonra oku' da kullanıcının arşivlenmiş sohbetler özelliğinin daha iyi bir sürümüne sahip olmasına imkan sunuyor.    

Etiketler : WhatsApp iPhone kullanıcıları mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellik
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