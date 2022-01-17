Moskova'yı alarma geçirdi

ABD'nin Washington Post gazetesi. Türkiye yapımı ileri teknoloji Bayraktar TB2'yi manşetten verdi. Ukraynalı askeri uzman "Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru" ifadelerini kullanırken, gazete Moskova'nın alarma geçtiğini yazdı.

Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, küçük mavi imleçin, yerdeki yerdeki bir hedefin üzerinde gezindiği dikkat çekti. Birkaç saniye sonra ise olay yerinden büyük bir duman yükseldiği görüldü.

Drone, Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinde Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kullanılan bir D-30 obüsünü imha ederken, iki kişinin de kaçtığı görüldü.

26 Ekim tarihinde, Bayraktar TB2 insansız hava aracından yapılan saldırı, Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık sekiz yıldır devam eden çatışmalardan daha fazlasını temsil ediyordu.

Rusya için bu, Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının ve Moskova'nın neden NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan gibi diğer eski Sovyet cumhuriyetleriyle tüm savunma işbirliğini sonlandırmasını talep ettiğinin bir başka işaretiydi.

Washington Post gazetesinde yayınlanan haberde, Javelin tanksavar füzeleri gibi ABD tarafından sağlanan silahların Ukrayna'nın cephaneliğinde sıklıkla manşetlere konu olduğu ifade edildi.

Ancak Kiev'in Türkiye'den aldığı desteğin ise Moskova'yı alarma geçirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 drone'larının satın alınması sonrasında, Türkiye ve Ukrayna'nın drone'ların Ukrayna'da bir üretim tesisi kurmayı kabul ettiği vurgulandı.

Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets, "Bunun düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar yarattığını düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru."

KÜRESEL KRİZ

Öte yandan ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerin çökmesi dünyayı Soğuk Savaş yıllarını hatırlatan küresel bir krize sürüklüyor, Moskova Washington'ın burnunun dibine ordu konuşlandırma sinyali verdi. Rus medyasında ise doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir haber göze çarptı.

Cenevre'deki zirvede Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a göre, görüşmeler bir çıkmaza gelindiğini gösteriyor ve aynı tartışmaları yeniden başlatmak için masaya oturmaya gerek yok.

RTVI televizyonuna konuşan Ryabkov, generallerin Rusya lideri Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durumun kötüleşmesi halinde yapılabileceklerle ilgili seçenekler sunduklarını ancak yine de diplomasiye bir şans verilmesi gerektiğini belirtti.

Moskova'nın sık sık gündeme getirdiği 'askeri-teknik adımlar'ın sorulması üzerine Rus diplomasisinin iki numarası "Bu tamamen Amerika'nın adımlarına bağlı" dedi ve bir sonraki soruda ağzındaki baklayı çıkardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Latin Amerika'daki müttefik ülkeleri Küba ve Venezuela'ya asker gönderme olasılığını 'ne onaylayabileceğini ne de dışlayabileceğini' söyledi.

2021'in son aylarında bir kez daha Ukrayna sınırına 100 bin asker yığan Rusya lideri Putin, muhtemel bir işgal korkusu giderek büyürken bir anda NATO'dan yeni güvenlik garantileri istedi.

2022'nin ilk günlerinde ise ABD ve NATO ile ayrı ayrı bir araya gelen Rusya istediğini alamadı, talepleri kesin bir dille reddeden Washington ve müttefikleri NATO'nun açık kapı politikasının süreceğini dünyaya ilan etti.

BAYRAKTAR TB2 HABERİ GÖZDEN KAÇMADI

ABD-Rusya geriliminin zirveye çıktığı bugün, Rus Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde dikkat çeken bir haber yayınlandı. Haberde, Türkiye'den kalkış yapan bir Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA), Kırım kıyılarından geçerek Ukrayna'ya ait Zaporozhye askeri üssüne indiği ileri sürüldü.

Habere göre, 12 Ocak'ta gerçekleşen uçuş Dalaman'dan başladı ve Karadeniz'i batısını boydan boya kat edip Ukrayna topraklarına ulaştı. Flightradar verilerine yer verilen haberde, Bayraktar TB2'nin NATO ülkelerine ait hava sahalarını kullandığı iddia edildi.

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lar satın alan Ukrayna, Ekim 2021'de Donbas'ta ilk kez Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırı düzenlediğini duyurmuş ve saldırı Rusya'da deprem etkisi yaratmıştı. Bayraktar TB2'ler, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çok sayıda Rus hava savunma sistemini yok etti.

KRİZE YENİ SAYFA EKLENDİ

ABD'de hazırlanan yeni yaptırım tasarısında Vladimir Putin'in doğrudan hedef alınması krize yeni bir sayfa eklerken, Küba ve Venezuela'ya asker gönderilmesi beklendiği gibi Washington'da büyük yankı buldu.

Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilerin sorusu üzerine Moskova'nın gündeme getirdiği başlığı 'kuru gürültü' olarak tanımladı ve kamuoyu önünde boş tehditlere yanıt vermeyeceğini söyledi.