Uzayda altına hücum
NASA, maden bakımından zengin olduğu tespit edilen 'Psyche 16' isimli asteroitte altın arayacak. Dev göktaşında, dünyadaki herkesi zengin yapmaya yetecek kadar altın olduğu düşünülüyor.
DÜNYADAKİ REZERVLER TÜKENECEK
Modern endüstrinin ana elementleri olan antimoni, bakır, kalay, çinko, gümüş, kurşun ve altın gibi rezervler, gelişmekte olan ülkelerin artan tüketimine paralel olarak 50-100 yıl içinde dünya üzerinde tükenmiş olacak. Böyle bir durumda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen ABD'li dev şirketler, uzay madenciliğine başlamak için birbirleriyle yarışıyor. Son olarak bu rekabete, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da katıldı.
2022'DE UZAYA FIRLATILACAK
Kurum, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan ‘Psyche 16’ isimli göktaşında maden aramak için çalışmalara başladı. Çok değerli madenler olduğu anlaşılan asteroitteki altın miktarının, dünyadaki herkesi milyarder yapabileceğini düşünen bilim insanları, ilk uzay aracını 2022 'de uzaya fırlatacak. Dünyadan binlerce kilometre uzaklıktaki göktaşına 2026 yılında ulaşılması planlanıyor. Ayrıca asteroitte, altının dışında diğer değerli madenlerin de aranması planlanıyor.
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