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10 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00

Uydudan internet planına büyük darbe: Starlink, tehlikede!

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Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti Starlink, Ocak ayının ortasında bin 500'ü yörüngedeki yerine yerleşen toplam 2 binden fazla uyduyu uzaya fırlattı.

Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti Starlink, Ocak ayının ortasında bin 500'ü yörüngedeki yerine yerleşen toplam 2 binden fazla uyduyu uzaya fırlattı. Firma geçen hafta fırlattığı uyduların büyük çoğunluğunu, Güneş'te yaşanan bir patlama sonucunda oluşan jeomanyetik fırtına nedeniyle kaybedebileceğini açıkladı.

Etiketler : Uydudan internet planına büyük darb Elon Musk Starlink
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