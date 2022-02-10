10 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00
Uydudan internet planına büyük darbe: Starlink, tehlikede!
Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti Starlink, Ocak ayının ortasında bin 500'ü yörüngedeki yerine yerleşen toplam 2 binden fazla uyduyu uzaya fırlattı.
Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti Starlink, Ocak ayının ortasında bin 500'ü yörüngedeki yerine yerleşen toplam 2 binden fazla uyduyu uzaya fırlattı. Firma geçen hafta fırlattığı uyduların büyük çoğunluğunu, Güneş'te yaşanan bir patlama sonucunda oluşan jeomanyetik fırtına nedeniyle kaybedebileceğini açıkladı.