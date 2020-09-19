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19 Eylül 2020 Cumartesi 15:34:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 15:34:00

Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Gaziantep'te Türkiye Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Drone Şampiyonası Finali, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) yürütücülüğünde düzenlenecek drone yarışlarının heyecanı canlı yayınla meraklılarla paylaşılacak.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu festival, en hızlı drone kullanıcılarının heyecanlı rekabetine sahne olacak. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın Finali Gaziantep Rumkale'de 25-26 Eylül'de düzenlenecek. Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının finalinde dereceye giren yarışmacılar, Dünya Drone Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Rumkale'de tarih ve doğa içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele sergileyecek. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı tasarlanan araçların yer alacağı Türkiye Drone Şampiyonası'nın finaline 16 lisanslı pilot katılacak.

Türkiye Drone Şampiyonası Finali, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) yürütücülüğünde düzenlenecek drone yarışlarının heyecanı canlı yayınla meraklılarla paylaşılacak.

- DRONE TEKNOLOJİSİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ ŞİRKETİ YARIŞMAYI SAHİPLENDİ

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin ana faaliyet alanlarından birinin otonom sistemler olduğunu belirterek, Türkiye'de mini ve orta boy otonom sistemlerde öncü rol üstlendiklerini söyledi.

Yeni nesil teknolojilerle yerli olarak üretilen ve farklı arayıcı başlıklarla donatarak gelecekte farklı tür görevler de üstlenebilecek mini insansız hava araçlarıyla yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla, mevcut öncü rolü sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güleryüz, şöyle konuştu:

"Bu hedefimiz doğrultusunda TEKNOFEST'te drone teknolojisini sahiplenmekten büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bu sayede drone teknolojilerine ilgi duyan gençlerimizin heyecanına ortak olabiliyor, ülkemizin bu alanda yetenekli gençlerini destekleyebilme fırsatı yakalıyor ve onları ilgi alanları özelinde doğru bir şekilde yönlendirebilme imkanı buluyoruz. Ülkemizde gelecekte daha fazla gencimizin, bu tarz etkinlikler yoluyla teknoloji üretmek için ilham alabileceklerini de düşünüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Rumkale'de, Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nde mücadele edecek 16 lisanslı pilotumuza da şimdiden başarılar diliyorum."

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