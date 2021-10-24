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24 Ekim 2021 Pazar 12:06:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 12:06:00

Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!

Kaynak: DHA

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Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği Büyük Rüzgar Tüneli projesi ile daha önce yurt dışında yapılan rüzgar tüneli testleri bundan sonra Türkiye'de yapılacak. ODTÜ RÜZGEM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Uzol, 'Bu endüstriyel testler kapsamında hem savunma sanayii firmalarına hem inşaat sektöründen firmalara hem de enerji sektöründen firmalara testler yapıyoruz.' dedi.

Türkiye'den tarihi bir hamle daha, şimdiye kadar devasa yapıların rüzgar tüneli testleri yurt dışında yapılırken Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği Büyük Rüzgar Tüneli projesi ile artık Türkiye'de yapılabilecek. Savunma sanayisinden inşaat sektörüne, enerji alanına kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların yurt dışında yaptırdıkları rüzgar testleri geliştirilen yeni sistem ile yurt içinde yapılabilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğinde geliştirilen Büyük Rüzgar Tüneli projesi ile daha önce yurt dışında yapılan köprü, stadyum, havaalanı gibi büyük projelerin rüzgar testlerini yurt içinde yapmaya başladı.

TÜRKİYE'DEN TARİHİ HAMLE

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle ODTÜ bünyesindeki RÜZGEM'de Büyük Rüzgar Tüneli projesi geliştirildi. Proje kapsamında; bu zamana kadar yurt dışında yapılan stadyum, havaalanı ve köprü gibi devasa yapıların rüzgar testleri bundan sonra Türkiye'de yapılabilecek. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ RÜZGEM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Uzol, bu rüzgar tünelinde farklı sektörlerin rüzgar test ihtiyaçlarına yönelik endüstriyel testler yaptıklarını belirterek, "Bu endüstriyel testler kapsamında hem savunma sanayii firmalarına hem inşaat sektöründen firmalara hem de enerji sektöründen firmalara testler yapıyoruz. Örneğin inşaat sektöründe çeşitli yapıların üzerindeki rüzgar etkisini anlayabilmek için; mesela stadyumların veya büyük tiyatro binalarının, yüksek binaların, asma köprüler gibi devasa yapıların üzerindeki rüzgar etkilerini belirleyebilmek için onların testlerini burada yapıyoruz. İnşaat sektöründeki firmalarımızın taleplerine göre tünelimizde ölçümler yapıyoruz. Rüzgar enerjisi sektöründe küçük rüzgar türbini üreten çeşitli yerli firmalarımız var. Onların türbin testlerini de burada yapıyoruz. Ayrıca gene rüzgar sektöründe çeşitli firmaların kanat profil testleri gibi ihtiyaçlarını da burada yapıyoruz" dedi.

'ARTIK TÜRKİYE'DE YAPILABİLECEK'

Özellikle rüzgarlı bölgelerde yapılacak herhangi bir yapının rüzgar yüklerinin ölçülmesi gerektiğini Prof. Dr. Uzol, "Biz de burada, inşa edilecek bu yapının ölçekli bir modelini yapıp, rüzgar tüneline koyup; üzerindeki basınç dağılımlarını, yük dağılımlarını ölçüp bina tasarımcısına veriyoruz. Onlar da çatı tasarımlarını buna göre yapıyorlar. Bu devasa yapılar yapılmadan önce bu testlerden geçmezse ve çatıları oradaki rüzgara göre tasarlanmazsa rüzgar oradaki çatıları uçurabilir. Çatıların uçmaması için bu testlerin tasarım aşamasında yapılması gerekiyor. Ülkemizde yapılan köprüler, yüksek binalar, değişik çatılı yapılar, havaalanları, stadyumlar gibi yapıların rüzgar tüneli testlerinin büyük bir kısmı yurt dışında yapılıyordu. RÜZGEM'de bulunan Büyük Rüzgar Tüneli sayesinde bunlar artık burada yapılabilecek" diye konuştu.

Etiketler : ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Prof. Dr. Oğuz Uzol
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