Türkiye'de mobil internet kullanıcısı 70 milyon oldu

Türkiye'de mobil internet kullanıcısı 70 milyon oldu

Ülkemizde, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 88,2 milyona çıktı. 2020 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 177,6 GB iken 2021 yılının son çeyreğinde bu rakam yüzde 15'in üzerinde artarak 204,4 GB'a yükseldi. Mobil aboneler için ise 2020 yılı dördüncü çeyreğinde 9,9 GB olan veri kullanımı yüzde 10,3 artışla 11 GB'a çıktı.