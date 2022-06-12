VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
En fazla madalyayı Türk sporcular aldı!
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyumda
Mete Gazoz Avrupa 3'ncüsü!
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
Ulusal yeşil sertifika sistemiyle binalar belgelenecek
TSK'ya yeni teslimat! İsmail Demir görüntüleri paylaştı
Türkiye dengeleri değiştirecek!
Dünyadaki nadir güçlerden biriyiz!
Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi
Yunan vekilden itiraf: Tarihten ders almalıyız
Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti
Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri 'yaptırımlar ve nükleer müzakereleri' görüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Afrikalı albinolar 'beyaz' bir gelecek ümidiyle yaşıyor
12 Haziran 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 16:00:00

Bakan Adil Karaismailoğlu: İlk 10 ülkeden biri olacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunu 14 Haziran'da hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki; Uzay Vatanda iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. "Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız" diyen Karaismailoğlu, "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri de devam ediyor. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, "Anavatan" ve "Mavi Vatan"da olduğu gibi "Uzay Vatan"da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

- "UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ"

Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 5 aylık yolculuğu sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını, performans ve yörünge testlerini başarıyla tamamlandığını dile getirerek 14 Haziran'da Türksat 5B'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını bildirdi.

Bu heyecanı ve mutluluğu yediden yetmişe her yaştan 84 milyon vatandaşla paylaşacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisi. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- TÜRKSAT 5B İLE İLK KEZ YERLİ EKİPMANLAR UZAYA GÖNDERİLDİ

Türksat 5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla uzaydaki aktif uydu sayısının 8'e yükseleceğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5B Uydu Projesi'nde yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 'Yerli Endüstri Katkı Programı' hayata geçirildi. Bu kapsamda tasarlanan 2 adet haberleşme ekipmanı ülkemizde üretilerek Türksat 5B'de kullanıldı. Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş oldu. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek 5B uydumuz, Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak, kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla olacak. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü."

- "TÜRKSAT 6A UYDUSUNDA UÇUŞ MODELİNDEKİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ TAMAMLANDI"

Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe, bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için yatırımların devam ettiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri de devam ediyor. Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı Cumhuriyet'imizin 100. yılında uzaya göndereceğiz."

Etiketler : Karaismailoğlu Türksat 6A Uydu ve uzay çalışmaları4 Türksat 5A ve Türksat 5B
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor

Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor
Gözlerden uzakta mutlu

Gözlerden uzakta mutlu
Suratlar asıldı

Suratlar asıldı
Alina 1 yaşında!

Alina 1 yaşında!
Bir rüyanın içindeyim

Bir rüyanın içindeyim
50 bin liralık kombin

50 bin liralık kombin
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Kızları mezun oldu

Kızları mezun oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX