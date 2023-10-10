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Türk savunma sanayisinin ihracattaki yeni silahı
10 Ekim 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 14:00:00

Türk savunma sanayisinin ihracattaki yeni silahı

Kaynak: AA

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Orta kalibre top ve bunların uzaktan komutalı silah sistemlerini üretme yeteneği kazanan Türk savunma sanayisi, değişen tehditlerle bu ürünlere artan ilgiyi global pazarda ihracat başarılarına dönüştürmeyi hedefliyor.

Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamanın yanında son yıllarda ihracatta yakaladığı başarıyı yeni hamlelerle artırmak için girişimlerini sürdürüyor.

Hava, kara ve deniz platformları ihracatlarına imza atan Türk savunma sanayisi, bu platformları donatan silah sistemlerinde de iddiasını büyütüyor. Bu konuda son dönemde en dikkat çekici hamlelerden biri CANiK'ten geldi. CANiK'in de grup şirketlerinden biri olduğu Samsun Yurt Savunmanın orta kalibre top alanında dünyada 3 üreticiden biri olan İngiliz AEI Systems'ı satın alarak bünyesine katmasıyla Türk savunma sanayisi için önemli bir eşik atlandı.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, orta kalibre topların mühimmat çeşitliliği ve düşük geri tepmeleri sebebiyle manevra kabiliyeti yüksek platformlara kolaylıkla entegre edilebildiğini, bu nedenle yakın geleceğin en fazla talep görecek ürünlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Aral, "Türkiye, savunma sanayisi alanındaki prestijini orta kalibre top üretimi ile daha da yükseltti. Dünyanın dört bir yanında gerçekleşen uluslararası fuarlardaki ziyaretçilerin Türk şirketlerine gösterdiği yoğun ilgi de bunu kanıtlar nitelikte." dedi.

DEĞİŞEN MUHAREBE ORTAMININ ARANAN SİLAHI

Özellikle 30x113 mm otomatik top sistemlerinin değişen muharebe ortamındaki önemine değinen Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişen teknolojiler ile artan kabiliyetlere paralel olarak daha da yıkıcı hale gelen savaş alanlarında düşük geri tepmeli, yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar ya da insansız kara araçları ile kullanılan uzaktan komutalı silah kulelerinin küçülen boyutlarına rağmen artan hassasiyeti, yeni mühimmat teknolojilerinin sunduğu kabiliyetlerle birlikte ele alındığında muharebe sahasında gerçek bir değişim sürecinin yaklaşmakta olduğu görülüyor. Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113 mm otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendirilmeye başlandı."

"TÜRKİYE ORTA KALİBREDE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDETTİ"

Platform üreticileri ve entegratör firmaların orta kalibre silahlara erişim konusunda sorunlar yaşadığına işaret eden Aral, şöyle konuştu:

"Bu silahlar, yüksek maliyetleri ve karmaşık yapıları nedeniyle genellikle büyük silah üreticileri ve belli ülkeler tarafından üretiliyor. Bu durum, platform üreticileri ve entegratör firmalar için önemli bir maliyet yaratıyor ve zaman kaybına neden oluyor. Türk savunma sanayisi son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla orta kalibre silah üretimi konusunda önemli ilerleme kaydetti. CANiK ve ASELSAN gibi şirketler orta kalibre silah üretme konusunda önemli kabiliyetler geliştirirken, bu durum platform üreticileri ve entegratör firmalar için de fırsatlar sunuyor. Orta kalibre silahların erişilebilir hale gelmesiyle platform üreticileri ve entegratör firmalar satışlarını ve karlılıklarını artırma potansiyeline sahip oluyor."

PLATFORM ÜRETİCİLERİNİN ELİ GÜÇLENECEK

Cahit Utku Aral, orta kalibre silahların temininin zor veya mümkün olmamasının savunma sanayisi projeleri açısından olumsuzluklar yarattığını ifade ederek bu silahların entegrasyonunun ancak projeler tamamlandıktan sonra yapılabildiğini söyledi.

Bu nedenle orta kalibre silahların platformlara entegre edilmesi için önemli miktarda mühendislik çalışması gerektiğini vurgulayan Aral, "Bu durum entegrasyon maliyetlerini artırıyor. Türk savunma sanayisinin orta kalibre silah üretimi konusunda geldiği noktada platform ve silah üreticilerinin entegrasyon çalışmalarını projenin AR-GE aşamasında yapması ile bu maliyetlerin ciddi anlamda aşağıya çekileceğini görüyoruz. Platform üreticilerinin silaha daha hızlı ulaşabilmesi sayesinde teslimat süreleri kısalacak ve daha geniş ürün yelpazesi ile müşterilere çözüm sunulma avantajı yakalanacak."

Etiketler : savunma sanayisi silah ihracat canik aselsan
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