Test pilotu Su-57'yi karşılaştırdı: Tuşlu ve akıllı telefonu karşılaştırmak gibi
Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 ile ilgili açıklamalarda bulunan test pilotu Vladimir Volotskov, bir önceki nesil uçaklarla karşılaştırılırsa Su-57'nin gelişmiş bir akıllı telefon, bir önceki neslin de tuşlu telefon olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı V.P. Chkalov Devlet Uçuş Test Merkezi'nin 1. sınıf test pilotu Vladimir Volotskov, Su-57'nin önceki nesil uçakların aksine, pilota daha fazla yardım sağladığını ve pilotun birçok hatasını kapattığını söyledi.
Channel One'a konuşan Volotskov, 'Beşinci nesil Su-57 avcı uçağını önceki nesil uçaklarla karşılaştırmak, modern bir akıllı telefonu tuşlu bir telefonla karşılaştırmak gibi.' dedi.
Volotskov'a göre Su-57, önceki neslin uçaklarından farklı olarak çok daha akıllı, pilota daha fazla yardım sağlıyor ve çok fazla hatayı affediyor.
Beşinci nesil avcı Su-57, her türlü hava ve kara hedefini yok etmek için tasarlandı. Uçak, süpersonik seyir hızına, dahili silahlara, radyo emici kaplamaya (gizlilik teknolojisi) ve ayrıca en yeni ekipmanlara sahip.
star.com.tr
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