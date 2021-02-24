Test pilotu Su-57'yi karşılaştırdı: Tuşlu ve akıllı telefonu karşılaştırmak gibi

Test pilotu Su-57'yi karşılaştırdı: Tuşlu ve akıllı telefonu karşılaştırmak gibi

Rusya Savunma Bakanlığı V.P. Chkalov Devlet Uçuş Test Merkezi'nin 1. sınıf test pilotu Vladimir Volotskov, Su-57'nin önceki nesil uçakların aksine, pilota daha fazla yardım sağladığını ve pilotun birçok hatasını kapattığını söyledi.

Channel One'a konuşan Volotskov, 'Beşinci nesil Su-57 avcı uçağını önceki nesil uçaklarla karşılaştırmak, modern bir akıllı telefonu tuşlu bir telefonla karşılaştırmak gibi.' dedi.

Volotskov'a göre Su-57, önceki neslin uçaklarından farklı olarak çok daha akıllı, pilota daha fazla yardım sağlıyor ve çok fazla hatayı affediyor.

Beşinci nesil avcı Su-57, her türlü hava ve kara hedefini yok etmek için tasarlandı. Uçak, süpersonik seyir hızına, dahili silahlara, radyo emici kaplamaya (gizlilik teknolojisi) ve ayrıca en yeni ekipmanlara sahip.

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