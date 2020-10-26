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26 Ekim 2020 Pazartesi 20:34:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 20:34:00

NASA Ay'da su bulduğunu açıkladı

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Uzun süredir Ay üzerinde çalışma yapan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) su bulduğunu açıkladı.

NASA yaptığı son dakika açıklamayla Ay'da suyun keşfedildiği bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’da su keşfettiklerini açıkladı. Suyun, Ay’ın yarım küresinde yer alan bir kraterde keşfedildiği bildirildi.

NASA, bugün yaptığı açıklamada, Ay'ın güneşli yüzeyinde suyun keşfedildiğini duyurdu. Bu, suyun Ay yüzeyine dağılmış olabileceğini gösteren önemli bir açıklama olarak kayda geçti.

Etiketler :
'Kahramanlarımızı tebrik ediyorum'
Avrupa'da virüsün çok çok gerisindeyiz
İslam dünyası tek ses tek yürek oldu
Avrupa'da sistem çöktü
Bakan Koca 26 Ekim tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
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