NASA Ay'da su bulduğunu açıkladı

NASA yaptığı son dakika açıklamayla Ay'da suyun keşfedildiği bildirildi.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’da su keşfettiklerini açıkladı. Suyun, Ay’ın yarım küresinde yer alan bir kraterde keşfedildiği bildirildi.

NASA, bugün yaptığı açıklamada, Ay'ın güneşli yüzeyinde suyun keşfedildiğini duyurdu. Bu, suyun Ay yüzeyine dağılmış olabileceğini gösteren önemli bir açıklama olarak kayda geçti.