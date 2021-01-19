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19 Ocak 2021 Salı 11:02:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 11:02:00

Kan kaybeden WhatsApp'tan son çırpınışlar: Gazetelere tam sayfa ilan verdiler

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Kullanıcılarına dayattığı yeni gizlilik ilkelerinden dolayı Signal, Telegram ve BiP gibi uygulamalara dijital göç yaşanmasına sebep olan WhatsApp, Hindistan'daki gazetelere tam sayfa ilan verdi. Yaşadığı kan kaybını durdurmak isteyen şirketin “WhatsApp gizliliğinizi koruyor ve ona saygı duyuyor” başlıklı ilanı, uzmanlar tarafından “Gerçeğin üzerini örterek kullanıcıları kandırıyor.” şeklinde yorumlandı.

Avrupa Birliği ülkelerini istisna tutarak yeni gizlilik ilkelerini Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere dayatmak isteyen WhatsApp, yaşadığı kan kaybını durdurmaya çalışıyor. Hindistan’daki gazetelere tam sayfa ilan veren WhatsApp, bu kez ise kullanıcılarını kandırmakla suçlanıyor.

Aksam.com.tr’nin National Herald India’dan aktardığı habere göre, Indian Express, The Hindu, Deccan Herald, Times of India ve The Telegraph India gibi gazetelere tam sayfa ilan veren şirketin “WhatsApp gizliliğinizi koruyor ve ona saygı duyuyor” başlıklı ilanı, teknoloji uzmanlarından tepki çekti.

Depolanan bilgiler mahremiyete yer bırakmıyor

WhatsApp’ın devasa bir veri toplama ağı üzerine kurulu olduğunu belirten uzmanlar, bu kapsamda kullanıcıların hangi numaralarla iletişime geçtiği, ne zaman iletişime geçtiği, ne uzunlukta ve ne sıklıkta iletişime geçtiği, IP adresleri, konumları ve rehberlerindeki kişi bilgileri gibi bilgilerin depolandığını vurguladı.

Gerçeğin üzeri örtülüyor

Tam sayfa ilan metninin “Gizliliğinize yönelik saygımız, DNA’mıza işlenmiştir” sözüyle başladığını belirten uzmanlar, bunun da “kocaman bir yalan” olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Mesajlarınızın uçtan uca şifrelendiğini, grup yazışmalarınızın gizli kaldığını ve konum bilgilerinizi göremediğini belirten WhatsApp, yeni başlattığı kampanyasını bu üç nokta üzerinden ilerleterek asıl gerçeğin üzerini örtüyor. Gizliliğin yalnızca mesajların içeriğinden ibaret olduğu imajı çizerek kullanıcılarını yanıltıyor.”

Dev pazar: Hindistan

Yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı Hindistan’da internet kullanan kişi sayısının 700 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

WhatsApp’ın kullanıcıları arasında çifte standart uygulayarak Avrupa Birliği ülkeleri dışındakilere dayattığı yeni gizlilik ilkeleri, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Hindistan’daki kullanıcıların da Signal gibi diğer uygulamalara akın etmesiyle sonuçlandı.

Etiketler : whatsapp gizlilik ilan gazete
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