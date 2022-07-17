VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AİHM'in Osman Kavala kararına tepki: Konu Türkiye olduğu zaman adil davranmıyorlar
Avrupa'da gerilim! Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladılar
İstanbul'da endişelendiren tablo!
Türkler dünyaya halkın gücünü gösterdi
İHA avcısı 'Şahin' envantere girdi
Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu
Hindistan yarın yeni cumhurbaşkanını belirleyecek
İsrail, Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde İran meselesinde hayal kırıklığı yaşadı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı
Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu
Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü
Olimpik Marsilya'nın yeni transferinde "yaş krizi"
Bakan Nebati: Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki rolünün farkındayız
Gıda güvenliği için 11 milyar dolar destek
FİSKOBİRLİK, 2022 ürünü fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao: Burada olmak benim için büyük onur
Bir semptom olarak NATO Stratejik Belgesi
Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor
Tarihi konaklar turizme kazandırıldı
Terör örgütü Türkiye korkusundan ne yapacağını şaşırdı!
ABD ve Avrupa alarm seviyesini artırdı!
Türkiye'ye iadesi durdurulmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı
Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
17 Temmuz 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 17:00:00

Mini/Mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin envantere girdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildirdi.

Demir, Twitter'dan sisteme ilişkin paylaşım yaptı.

Mini-mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildiren Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

- HEDEFE YÖNELİK BALİSTİK HESAPLAMA YAPABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ŞAHİN sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN, radardan bildirilen konuma yönlenme (angajman) sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor.

Sistem, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Bununla birlikte, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisine sahip olan ŞAHİN sistemi kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip.

Etiketler : Mini/Mikro ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi
Bitmeyen balayı

Bitmeyen balayı
Yeni gelin - kaynana filmi

Yeni gelin - kaynana filmi
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Otizmli çocuklara destek

Otizmli çocuklara destek
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Dost ziyareti

Dost ziyareti
Abla acısı

Abla acısı
Marsel 2 yaşında

Marsel 2 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX