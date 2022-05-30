iPhone 14'te hayal kırıklığı

Her yıl modellerini yenileyen Apple, Eylül'de yeni iPhone 14 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak Apple'ın çip tedarikçisi olan TSMC'nin yol haritasına göre A16 çiplerinde önemli gelişme beklenmiyor.

Şirketin yol haritasında 3 ve 4 nm teknolojisi ile üretilen çipler 2023 yılına kadar üretim bandına ulaşmayacak. Bu da TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretime devam edeceği anlamına geliyor.