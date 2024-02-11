Instagram'da ‘neden' dönemi
Instagram'da yeni dönem başlıyor. Takip isteği gönderirken "neden?" sorusu yanıtlanacak.
Sosyal medyada en sık kullanılan platformlardan biri olan Instagram'da yeni dönem başlıyor. Kullanıcılar takip isteği gönderirken "neden?" sorusunu yanıtlamak zorunda kalacak. Yeni özelliğin haberi, geçmişte Instagram'a gelmiş birçok özelliği meraklılarıyla paylaşan ünlü isim Alessandro Paluzzi'den geldi. Paluzzi'nin Instagram'ın üzerinde çalıştığını söylediği özellik, böylelikle istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.
- Instagram'da ‘neden' dönemi
- Yerli ve milli M60T tankları TSK'nın envanterinde
- "Kadın bilim insanlarımızın değerini biliyor, bilim ve teknoloji yolculuğumuzda onlarla yürüyoruz"
- Bayraktar TB3, 17'nci testi başarıyla geçti
- Yapay zekâyla mesaj yazacağız
- "94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık"