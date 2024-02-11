Instagram'da ‘neden' dönemi

Sosyal medyada en sık kullanılan platformlardan biri olan Instagram'da yeni dönem başlıyor. Kullanıcılar takip isteği gönderirken "neden?" sorusunu yanıtlamak zorunda kalacak. Yeni özelliğin haberi, geçmişte Instagram'a gelmiş birçok özelliği meraklılarıyla paylaşan ünlü isim Alessandro Paluzzi'den geldi. Paluzzi'nin Instagram'ın üzerinde çalıştığını söylediği özellik, böylelikle istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.