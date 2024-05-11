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11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:09:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:09:00

MAM-T atışı yapan AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet

Kaynak: AA

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DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı denizkurdu 2024 tatbikatı aksungur
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