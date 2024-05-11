MAM-T atışı yapan AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Başarıyla devam eden Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri bugün Aksaz/Marmaris'te gerçekleştiriliyor.



Tatbikatı yerinden takip edecek olan basın mensupları da TCG ANADOLU'ya ulaştı.



Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Hava Kuvvetleri... pic.twitter.com/tPI9Ncnyx5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024

Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.