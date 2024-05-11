VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avustralya, Filistin-İsrail barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabilir
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babasına veda!
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başlıyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı
Uydular üzerinden haberleşmeye talep artıyor
11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:30:00

Siber güvenlik öğrencileri siber güvenlik sektörüyle buluştu

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince düzenlenen etkinliklerle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesindeki siber güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri ile siber güvenlik sektörü bir araya getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden alınan bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumu ile geçen yıl imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, teknoparkı olan Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesinde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 güz döneminde "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" ön lisans programıyla eğitime başladı.

"Siber güvenlik olay analisti, siber tehdit istihbarat analisti, siber güvenlik sistemleri operatörü" olarak çalışabilecek seviyede bilgi ve beceriler edindirmeye yönelik hazırlanan program, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere 3 yıl uygulanıyor.

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ PROGRAMI BAŞLATILDI

İlk öğrencilerini kabul eden siber güvenlik meslek yüksekokullarında, siber güvenlik konularında teorik ve pratik beceriler kazandırmaya yönelik dersler ve programlar uygulanırken, öğrencilerin sektörle yakınlaşabileceği fırsatlar sunularak saha deneyimi kazandırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber güvenlik sektörünün önde gelen firmalarıyla Sektörel İşbirliği Programı'nı başlattı.

Program kapsamında siber güvenlik meslek yüksekokullarının bulunduğu üniversiteler, Türkiye'nin önde gelen 16 yerli ve milli siber güvenlik firmasıyla eşleştirildi.

Firmalar, siber güvenlik derslerinin verilmesi, burs, staj ve öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi konularında destek sağladı.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarının siber güvenlik laboratuvarı ve teknik altyapısı, savunma sanayi sektörünün önde gelen firmaları tarafından karşılandı.

ÖĞRENCİLER, SİBER GÜVENLİK SEKTÖRÜYLE BULUŞTU

Dijital Dönüşüm Ofisince düzenlenen etkinliklerle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde kurulan siber güvenlik meslek yüksekokulları öğrencileri ile siber güvenlik sektörü buluştu.

Öğrenciler ve öğretim kadrosunun, Sektörel İşbirliği Programı'na dahil olan firmalarla tanıştığı etkinlikte, Dijital Dönüşüm Ofisinin siber güvenlik alanındaki faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.

Ayrıca siber güvenlik sektör temsilcileri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kendi alanlarına ilişkin sunumlar yaptı.

Öğrenciler de sektördeki firmalarda gerçekleşen siber güvenlik faaliyetleri ve sektörün bu alanda çalışacak kişilerden beklentisi hakkında bilgi aldı.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi siber güvenlik öğrenci
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Motive'li gece

Motive'li gece
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX