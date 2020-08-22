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22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:16:00

İnsanlığın sonu mu gelecek? Usta pilotlar yapay zeka ile baş edemedi

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ABD'de insan ile yapay zekanın karşı karşıya geldiği "it dalaşında" 5 karşılaşmanın hepsinde zaferle çıktı. F-16 pilotuna karşı ezici başarı elde eden yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler tartışma yarattı. Kimileri yapay zekaya sıcak bakarken, kimileriı ise ‘her şeyimizi ele geçirecekler' diye tepkiler verdi.

Yapay zeka geleceğimizi şekillendirecek yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Kimileri yapay zekaya sıcak bakarken, kimileri ise ‘her şeyimizi ele geçirecekler’ diyerek yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken, ABD ordusunun araştırma ve geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA, çok ilginç bir testi başarıyla sonuçlandırdı.

Üstelik bu testten zaferle ayrılan bir yapay zekaydı. DARPA, bir it dalaşı simülasyonu hazırlayarak F-16 pilotu ile heron sistemleri için geliştirilen yapay zekayı karşı karşıya getirdi.

Akşam'ın haberine göre, İt dalaşı yapabilecek kadar gelişmiş bir yapay zekalı pilotaj sistemi, gelecek savaş uçaklarının pilotsuz olacağını açık şekilde gösteriyor.

ASKERİ ALANDA ETKİLİ

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda kazanan taraf hiç değişmedi. Yapay zeka 5 karşılaşmanın hepsinden zaferle ayrıldı.

F-16 pilotu olan insan ise mücadelelerin hiçbirini kazanamadı. Yapay zekanın askeri alanlarda da kullanıldığı bilinen bir gerçek. Hatta günümüzde yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerle birlikte insansız savaş uçağının üretimi dahi konuşulmaya başlandı. DARPA’nın gerçekleştirdiği test de yapay zekanın uçarken neler yapabileceğinin en büyük delili. 

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