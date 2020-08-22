İnsanlığın sonu mu gelecek? Usta pilotlar yapay zeka ile baş edemedi

Yapay zeka geleceğimizi şekillendirecek yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Kimileri yapay zekaya sıcak bakarken, kimileri ise ‘her şeyimizi ele geçirecekler’ diyerek yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken, ABD ordusunun araştırma ve geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA, çok ilginç bir testi başarıyla sonuçlandırdı.

Üstelik bu testten zaferle ayrılan bir yapay zekaydı. DARPA, bir it dalaşı simülasyonu hazırlayarak F-16 pilotu ile heron sistemleri için geliştirilen yapay zekayı karşı karşıya getirdi.

İt dalaşı yapabilecek kadar gelişmiş bir yapay zekalı pilotaj sistemi, gelecek savaş uçaklarının pilotsuz olacağını açık şekilde gösteriyor.

ASKERİ ALANDA ETKİLİ

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda kazanan taraf hiç değişmedi. Yapay zeka 5 karşılaşmanın hepsinden zaferle ayrıldı.

F-16 pilotu olan insan ise mücadelelerin hiçbirini kazanamadı. Yapay zekanın askeri alanlarda da kullanıldığı bilinen bir gerçek. Hatta günümüzde yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerle birlikte insansız savaş uçağının üretimi dahi konuşulmaya başlandı. DARPA’nın gerçekleştirdiği test de yapay zekanın uçarken neler yapabileceğinin en büyük delili.