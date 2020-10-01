İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya yasası' paylaşımı
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin, "Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."
Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 1, 2020
Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek.
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