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14 Mayıs 2024 Salı 20:29:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 20:29:00

Bakan Fidan Ukraynalı heyet ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir görüşme gerçekleştird,.

Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Ankara'da görüştüğü ifade edildi.

Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de görüştü.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Savunma Bakanı Ukrayna Meclis Başkanı
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