Bakan Fidan Ukraynalı heyet ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir görüşme gerçekleştird,.
Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Ankara'da görüştüğü ifade edildi.
Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de görüştü.
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