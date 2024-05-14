14 Mayıs 2024 Salı 13:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 13:30:00
Bakan Bayraktar duyurdu! Enerjide yeni dönem başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz." dedi.