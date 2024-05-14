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14 Mayıs 2024 Salı 19:42:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 19:42:00

Balkanlarda dikkat çeken anket: En beğenilen lider Başkan Erdoğan

Kaynak: AA

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Batı Balkan ülkelerinde yapılan bir ankette dikkatte değer bir sonuç çıktı. Ankette, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge halklarınca en beğenilen lider olduğunu ortaya çıkardı.

Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da yapılan bir anket, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölge halklarınca en beğenilen lider olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünce Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da "Batı Balkanlar Bölge Anketi" düzenlendi.

Ankette, söz konusu ülke vatandaşlarına, "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Hükümetin ele alması gereken en önemli öncelik hangi sorun olmalıdır?" ve "Aşağıdaki dünya ve bölge liderlerinden hangisi hakkında olumlu görüşleriniz var?" gibi sorular yöneltildi.

Ankete katılan vatandaşların çoğu, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ele alınması gereken en önemli önceliğin, "ekonomik şartlar ve hayat pahalılığı" olduğunu dile getirdi.

ARNAVUTLUK, BOSNA HERSEK, KARADAĞ VE KUZEY MAKEDONYA'DA EN BEĞENİLEN LİDER BAŞKAN ERDOĞAN

Arnavutluk'ta ankete katılan vatandaşların yüzde 71'i, Başkan Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını kaydederken, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 64 ile ikinci, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bosna Hersek'te aynı soruya cevap verenlerin yüzde 61'i Başkan Erdoğan hakkında olumlu düşünürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi, yüzde 37'lerde kaldı.

Karadağ'da da Başkan Erdoğan yüzde 56'lık oranla ilk sırada yer alırken, Putin yüzde 50 ile ikinci, Şi ise yüzde 46 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kuzey Makedonya'da ise Başkan Erdoğan, en beğenilen lider olarak yüzde 66 ile yine ilk sırada yer alırken onu yüzde 49 ile Putin, yüzde 37 ile Biden ve yüzde 35'le Şi izledi.

Sırbistan'da en beğenilen liderin yüzde 80 ile Putin olduğu görülürken, Şi'nin yüzde 73 ile ikinci sırada, Başkan Erdoğan'ın ise yüzde 41 ile üçüncü sırada bulunduğu görüldü.

Kosova'da ise Biden yüzde 85 ile, en beğenilen liderler sıralamasında ilk sırada yer alırken Başkan Erdoğan yüzde 82 ile ikinci oldu.

Ankete, Arnavutluk'tan 1216, Bosna Hersek'ten 1225, Kuzey Makedonya'da 1220, Karadağ'dan 1036, Sırbistan'dan 1238 ve Kosova'dan 1203 kişinin katıldığı bildirildi.

Etiketler : başkan erdoğan balkanlar bosna hersek arnavutluk
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