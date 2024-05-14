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14 Mayıs 2024 Salı 19:26:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 19:26:00

İrlanda'daki öğrenciler Gazze için ayakta: Eylemler sürüyor

Kaynak: AA

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İrlanda'da College Dublin Üniversitesi'nde Filistin için öğrencilerin kampüste düzenledikleri kamp kurma eylemleri devam ediyor.

İrlanda'nın en büyük ikinci üniversitesi olan College Dublin Üniversitesi'nde (UCD) öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail ile ilişkilerini kesmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Gösterilerin 4. gününde öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "Siyonist hükümdar barbarlığı normalleştiriyor" ve "Filistin'i sömürmeyi sonlandırın" ifadelerini yazdı.

Öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gözler Refah'ta", "Filistin özgür olana kadar özgürlük yok" ve "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı dövizler taşıdı.

UCD Öğrenci Birliği Başkanı Martha Ni Riada ve öğrencilerden Miranda Bauer, eyleme ilişkin, Filistin halkıyla ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kampüslerde kurulan birçok kampla dayanışma içinde bu kampı kurmaya karar verdiklerini, bunun güçlü bir eylem olduğunu düşündüklerini söyledi.

"İSRAİL'E YAPTIRIMLARA İHTİYACIMIZ VAR ÇÜNKÜ AKSİ HALDE (EYLEMLERİNE) DEVAM EDECEKLER"

Riada, "Bu gerçekten önemli çünkü üniversitenin soykırıma karşı duracak bir tavır almasını, İsrail kurumlarıyla bağlarını kesmesini, ayrıca İsrail şirketlerinden ayrılmasını ve İsrail ile tüm bağlarını kesmesini istiyoruz. Çünkü İsrail her şeyde olduğu gibi uluslararası hukuku ihlal ediyor. İsrail'e yaptırımlara ihtiyacımız var çünkü aksi halde (eylemlerine) devam edecekler." dedi.

İsrail'in Filistinlileri ve özellikle Gazze'deki Filistinlileri nasıl hedef aldığını gördüklerini söyleyen Bauer, "Önemli olan, bunun daha geniş bir hareketin parçası olması, yani bu UCD'nin daha geniş ve farklı kurumların hareketine katılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Trinity College Dublin'in İsrail kurumlarından ayrıldığını ve bu süreci geçen hafta başlattığını anımsatan Bauer, "Biz de buna katılmak ve ülkedeki ve dünyadaki tüm üniversiteleri buna bir son verip tamam demeye teşvik etmek için üniversiteye geldik." dedi.

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden olan Trinity College Dublin'de, geçen hafta 5 gün kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirmiş ve gösterilerine son vermişti.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırılarında son 10 günde Gazze'de 519 Filistinli hayatını kaybederken, 1163 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 173'e, yaralı sayısı da 79 bin 61'e ulaştı.

Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Etiketler : İrlanda dublin Filistin Gazze Protesto
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