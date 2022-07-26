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26 Temmuz 2022 Salı 09:38:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 09:39:00

HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu

Kaynak: Yeni Şafak

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TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu. Geçen sene Nijer'e ihraç edilen uçağın şimdi de Çad'a satışı gerçekleştirildi.

TUSAŞ tarafından üretilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ'un Çad'a satışı için imzalar atıldı. Daha önce Nijer'le 2 adet yeni nesil eğitim uçağı için anlaşma sağlanmıştı. HÜRKUŞ'a talip olan ülke sayısının daha da artması bekleniyor.

Yerli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, Nijer'in ardından şimdi de Çad'a satışı için imzalar atıldı. HÜRKUŞ, temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki tüm eğitim kademelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir uçak olarak biliniyor. Kasım 2021'de Nijer'e 2 adet HÜRKUŞ'un satışı için sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ'un talipleri artıyor. Geçen sene Nijer'e ihraç edilen uçağın şimdi de Çad'a satışı gerçekleştirildi.

Eğitim ve savaşa hazırlık uçaklarının yakın zamanda Çad'a teslim edilmesi planlanıyor.

Temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki tüm eğitim kademelerinde kullanılan HÜRKUŞ, zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere de tasarlanmış bir uçak olarak biliniyor.

Etiketler : TUSAŞ HÜRKUŞ Yerli imkanlarla TUSAŞ
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