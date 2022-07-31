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31 Temmuz 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 16:00:00

Hitler'in saati 1.1 milyon dolara satıldı

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Nazi lideri Adolf Hitler'e 1933'te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Ü

Nazi lideri Adolf Hitler'e 1933'te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu Huber marka saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

Etiketler : Hitler Nazi lideri Adolf Hitler Chesapeake City
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