Hitler'in saati 1.1 milyon dolara satıldı

Nazi lideri Adolf Hitler'e 1933'te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu Huber marka saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

