  • BIST
    1413.86
  • Dolar
    7,9126
  • Euro
    9,4380
  • Altın
    441,1840
İstanbul
-1 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Dışişleri'nden Macron'a: İddialar amacına ulaşamayacak
Vaka sayısındaki artış korkutuyor: 30 binlere yaklaştı
Siyasilerden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları
AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi
Büyük kongrede dikkat çeken pankart!
Bahçeli'den, Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Başkan Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Başkan Erdoğan tek tek açıkladı... Nereden nereye
Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!
Baharın müjdecileri İstanbul'da
Bakan Akar: Üç beş uçak durumu değiştirmez
Facebook'ta 'yeşil ekran' müjdesi
İki santimlik taş, Afrika'dan getirtti
AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu
"Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık"
Atların da pansiyonu var
Ders zili ormanda çalıyor
‘Yeşilçam' perdelerini 22 Nisan'da açıyor
En güzel hediye çocukların gülümsemesi
Eşyalar duygulandırıyor
Oyuncak tamir seferberliği
Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar
Senaristliğe göz kırptı
24 Mart 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 18:30:00

Facebook'ta 'yeşil ekran' müjdesi

ABONE OL

Facebook platformu uygulamanın Hikayeler paneli için "yeşil ekran" özelliğini test ediyor. Yeni araç sayesinde kullanıcılar çektikleri görüntülerin arka planına diledikleri video ya da fotoğrafı ekleyebilecek. Benzer bir özellik Instagram platformunda da kullanıcılara sunulmuştu. Yine Hikayeler sekmesinde gördüğümüz bu özellik, eğlenceli storyler çekmek isteyen kullanıcılar için iyi bir alternatif haline gelmişti.

Facebook'un Green Screen yeniliğini Instagram'daki gibi bir filtre olarak sunmayacağı anlaşıldı. Bunun yerine uygulama, yeşil ekranı yerleşik bir seçenek olarak yayınlayacak.

Yeşil ekran özelliği bir düzenleme aracı olarak Facebook kullanıcılarına sunulacak. Ekran görüntüsüne bakmak gerekirse; Hikaye Oluştur yazısının altında hızlı seçim araçları yer alıyor. Burada Metin, Boomerang, Selfie ve ekibin son üyesi Green Screen'e yer veriliyor.

Paylaşılan tweet'teki ikinci ekran görüntüsü ise Instagram'ı işaret ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması da aynı özelliği taşımakla birlikte; bunu yerleşik bir fonksiyon olarak değil, manuel olarak aranıp kaydedilecek bir filtre halinde sunuyor. Bu sayede çok sayıda içerik üreticisi, hayranlarına oldukça keyifli hikayeler paylaşıyor.

Etiketler : facebook yeşil ekran özellik
Fikir ayrılığı ayırdı

Fikir ayrılığı ayırdı
Virüsü atlattı

Virüsü atlattı
‘Yeter ki Sen İste' Berkay!

‘Yeter ki Sen İste' Berkay!
Orhan Baba'nın ikinci aşısı da tamam

Orhan Baba'nın ikinci aşısı da tamam
Baba Hadid İstanbul'da

Baba Hadid İstanbul'da
Röportajdan yağmur kaçışı

Röportajdan yağmur kaçışı
Çok kazık yedim

Çok kazık yedim
Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!

Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!
Virüsü hafif atlattı

Virüsü hafif atlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER