Facebook'ta 'yeşil ekran' müjdesi

Facebook platformu uygulamanın Hikayeler paneli için "yeşil ekran" özelliğini test ediyor. Yeni araç sayesinde kullanıcılar çektikleri görüntülerin arka planına diledikleri video ya da fotoğrafı ekleyebilecek. Benzer bir özellik Instagram platformunda da kullanıcılara sunulmuştu. Yine Hikayeler sekmesinde gördüğümüz bu özellik, eğlenceli storyler çekmek isteyen kullanıcılar için iyi bir alternatif haline gelmişti.



Facebook'un Green Screen yeniliğini Instagram'daki gibi bir filtre olarak sunmayacağı anlaşıldı. Bunun yerine uygulama, yeşil ekranı yerleşik bir seçenek olarak yayınlayacak.

Yeşil ekran özelliği bir düzenleme aracı olarak Facebook kullanıcılarına sunulacak. Ekran görüntüsüne bakmak gerekirse; Hikaye Oluştur yazısının altında hızlı seçim araçları yer alıyor. Burada Metin, Boomerang, Selfie ve ekibin son üyesi Green Screen'e yer veriliyor.

Paylaşılan tweet'teki ikinci ekran görüntüsü ise Instagram'ı işaret ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması da aynı özelliği taşımakla birlikte; bunu yerleşik bir fonksiyon olarak değil, manuel olarak aranıp kaydedilecek bir filtre halinde sunuyor. Bu sayede çok sayıda içerik üreticisi, hayranlarına oldukça keyifli hikayeler paylaşıyor.