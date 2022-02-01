Dev projede yeni aşama tamam!

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01 Şubat 2022 Salı 12:45:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 13:12:00

Akkuyu NGS'de önemli gelişme: İkinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı inşaat sahasına ulaştı

Kaynak: AA

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı ile üçüncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümleri, boru hatları ve diğer ekipman malzemeleri inşaat sahasına getirildi. Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343,2 ton ağırlığında, eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı ile üçüncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümleri, boru hatları ve diğer ekipman malzemeleri inşaat sahasına getirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS için üretilen yeni malzeme ve ekipmanlar sahadaki Doğu Kargo Terminali'ne teslim edildi.

Rusya'nın kuzeybatısındaki Saint Petersburg Limanı'ndan yola çıkarak Türkiye'ye gelen yük gemisi ile ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının yanı sıra üçüncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümleri, boru hatları ve diğer ekipman ve malzemeler sahaya ulaştırıldı.

Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343,2 ton ağırlığında, eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'nin ana ekipmanının imalatı ve sevkiyatının belirlenen takvime sıkı biçimde uyularak yapıldığını bildirdi.

Santralin ikinci güç ünitesine kurulmak üzere tasarlanan reaktör basınç kabının inşaat sahasına getirildiğini belirten Butckikh, şunları kaydetti:

"Reaktör basınç kabı, Saint Petersburg'dan Mersin'e kadar yaklaşık 9 bin kilometrelik yolu başarıyla katetti. Reaktör basınç kabının Türkiye'ye girişi için gerekli izinler, Akkuyu Nükleer AŞ Depo Lojistiği ve Gümrükleme Bölümü uzmanları tarafından Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) alındı ve kargonun gümrük işlemleri gerçekleştirildi. Ekipman, gemiden Doğu Kargo Terminali'ne indirildi. Daha sonra reaktör basınç kabının giriş kontrolü prosedüründen geçeceği geçici depolama noktasına götürüldü ve yerleştirildi. Ekipmanın ikinci güç ünitesinin reaktör bölmesine montajını bu yıl yapmayı planlıyoruz. Özel koşullarda çalışan reaktör basınç kabı, işletme sürecinde reaktörün sızdırmazlığını, güvenli yakıt ikmalini ve reaktörün en az 60 yıl süreyle çalışmasını sağlamaktadır."

Akkuyu NGS'ye ait ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının imalatına Mart 2019'da İzhorsk Fabrikalarında başlandı. İmalat sırasında hidrolik testin yanı sıra basınç kabı içindeki cihazlarla kontrol montajı da dahil olmak üzere tüm testler yapıldı.

Testler sonucunda özel komisyon, ekipmanın yapımında tüm proje parametrelerine uyulduğunu ve ürünün yüksek kalitede olduğunu doğruladı. Ekipman imalatının tüm ana aşamaları, NDK denetçilerinin gözetimi altında yapıldı.

Bu arada, Rosatom'un mühendislik birimi Atomenergomash'ın bünyesinde yer alan AEM Technology AŞ'nin Volgodonsk şubesi olan Atommash'ta, Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının imalatına devam ediliyor.

Etiketler : Akkuyu NGS reaktör basınç kabı inşaat sahası
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