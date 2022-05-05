CEO'lar şifrede sınıfta kaldı!

29 bin 401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğu anlaşıldı.

İkinci sırayı 22 bin 511 kullanımla 'Password' izledi, üçüncü sırada 11 bin 876 kullanımla '12345' yer aldı. 4'üncü sıra 10 bin 988 kullanımla '123456789' şifresi oldu. CEO'lar 'dragon' ve 'monkey' şifrelerini de yoğun olarak kullandı.