02 Ocak 2021 Cumartesi 22:29:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 14:10:00
Bu bisiklet 8 bin dolar
Kanada merkezli Daymak firması, Terra elektrikli bisikletini yakında satışa sunacağını duyurdu.
Pil paketi üzerinde güneş panelleri taşıyan bisiklet kendi kendine sürekli olarak şarj oluyor. Model için iki farklı versiyon hazırlayan firma, Deluxe versiyona 3 bin 495 dolar, Ultimate versiyona ise tam 7 bin 999 dolar istiyor. Bisikletin dudak uçuklatan fiyatıyla ilgi görüp görmeyeceği büyük merak konusu oldu.