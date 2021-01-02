Bu bisiklet 8 bin dolar

Pil paketi üzerinde güneş panelleri taşıyan bisiklet kendi kendine sürekli olarak şarj oluyor. Model için iki farklı versiyon hazırlayan firma, Deluxe versiyona 3 bin 495 dolar, Ultimate versiyona ise tam 7 bin 999 dolar istiyor. Bisikletin dudak uçuklatan fiyatıyla ilgi görüp görmeyeceği büyük merak konusu oldu.

