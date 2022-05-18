Bu bilgisayar fotosentez yapıyor
Bilim insanları, fotosentez ile enerji depolayabilen ve çalışmak için az enerji isteyen bir bilgisayar üretmeyi başardı.
Bilim insanları, fotosentez ile enerji depolayabilen ve çalışmak için az enerji isteyen bir bilgisayar üretmeyi başardı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, mavi-yeşil alg (yosun) olarak bilinen bir siyanobakteri kolonisini AA pil boyutunda bir metal kabın içine yerleştirdiler. Bu sayede, güneş ışığıyla enerji depolayıp pili bitmeden günlerce çalışabilen bir bilgisayar elde edildi.