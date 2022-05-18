Bu bilgisayar fotosentez yapıyor

Bilim insanları, fotosentez ile enerji depolayabilen ve çalışmak için az enerji isteyen bir bilgisayar üretmeyi başardı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, mavi-yeşil alg (yosun) olarak bilinen bir siyanobakteri kolonisini AA pil boyutunda bir metal kabın içine yerleştirdiler. Bu sayede, güneş ışığıyla enerji depolayıp pili bitmeden günlerce çalışabilen bir bilgisayar elde edildi.

