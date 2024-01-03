2024'te WhatsApp'ta üç yenilik

Bir de WhatsApp, görüntülü görüşme sırasında ekran paylaşma yeteneğini test ediyor. Ekran paylaşım seçeneği ile sadece ekranınızı değil, aynı zamanda sesinizi de paylaşmanıza olanak tanıyacak. Bu özellik, medya işbirliğini geliştirecek. Örneğin, sevdiklerinizle birlikte WhatsApp üzerinden birlikte film izleyebilirsiniz. Üçüncü özellik olarak da kullanıcı adı gelecek. İletişime geçmek için telefon numaranızı paylaşmadan kullanıcı adıyla WhatsApp kullanabileceksiniz.