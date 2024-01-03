VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanacak
Emekçiyi kovup HDPKK'lıları işe alan CHP'li belediyeye soruşturma!
İran'dan kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor
ABD, İsrail'e resti çekti: Kışkırtıcı ve sorumsuzca
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Japonya'da deprem 64 can aldı
03 Ocak 2024 Çarşamba 06:58:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 06:58:00

2024'te WhatsApp'ta üç yenilik

ABONE OL

Meta yakında WhatsApp durumunuzu Instagram hikayenize tek bir dokunuşla paylaşmanıza izin verecek.

Bir de WhatsApp, görüntülü görüşme sırasında ekran paylaşma yeteneğini test ediyor. Ekran paylaşım seçeneği ile sadece ekranınızı değil, aynı zamanda sesinizi de paylaşmanıza olanak tanıyacak. Bu özellik, medya işbirliğini geliştirecek. Örneğin, sevdiklerinizle birlikte WhatsApp üzerinden birlikte film izleyebilirsiniz. Üçüncü özellik olarak da kullanıcı adı gelecek. İletişime geçmek için telefon numaranızı paylaşmadan kullanıcı adıyla WhatsApp kullanabileceksiniz.

Etiketler : WhatsApp meta yenilik
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX