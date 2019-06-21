'Welbeck'i Türkiye'de izlemek isteriz'

GÜNEŞ

Altıncı, “Basında çıkan transfer haberlerinin tam aksine henüz ülkemizden herhangi bir takımla görüşmedik. Elbette ki gerekli şartlar oluşturulursa biz de oyuncumuzu ülkemiz sahalarında görmeyi çok arzu ederiz” diye konuştu. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Welbeck geçen sezon Arsenal'de 14 maça çıkıp 5 gol attı.