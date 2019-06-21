21 Haziran 2019 08:00 | Cuma
'Welbeck'i Türkiye'de izlemek isteriz'
G.SARAY ile anlaştığı ileri sürülen Danny Welbeck için Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Serhat Altıncı, Çok teklif var ama ülkemizden henüz bir takımla masaya oturup görüşmedik dedi.
GÜNEŞ
Altıncı, “Basında çıkan transfer haberlerinin tam aksine henüz ülkemizden herhangi bir takımla görüşmedik. Elbette ki gerekli şartlar oluşturulursa biz de oyuncumuzu ülkemiz sahalarında görmeyi çok arzu ederiz” diye konuştu. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Welbeck geçen sezon Arsenal'de 14 maça çıkıp 5 gol attı.
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