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06 Nisan 2022 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 23:20:00

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Kaynak: AA

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4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyonluğa ulaşan 2 ekipten biri olan VakıfBank, yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet'i altın set sonucunda elemeyi başardı. Sarı-siyahlılarda Gabi ve Isabelle Haak 18'er sayı kaydederken; Zehra Güneş 7, Michelle Bartsch-Hackley ve Cansu Özbay 5'er sayı ile mücadeleyi tamamladı. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 22 Mayıs'ta Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i altın set sonucunda elemeyi başardı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'nun rakibi oldu.

Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini 25-14, ikinci seti ise 25-20 Fenerbahçe Opet aldı. 3. sette VakıfBank, 3 kez set sayısından yararlanamayınca 28-26'lık skorla Fenerbahçe Opet maçı altın sete taşıdı. Altın sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, 15-11'lik skorla adını finale yazdıran taraf oldu.

VakıfBank'ta, Gabi ve Isabelle Haak 18'er sayı kaydederken; Zehra Güneş 7, Michelle Bartsch-Hackley ve Cansu Özbay 5'er sayı ile mücadeleyi tamamladı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülü de VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi'nin oldu.

Ferkan Merdan: "Oyuncularımız ve teknik ekibimiz zorlu şartlara her zaman hazır"

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde iki Türk takımının karşılaşıyor olması Türk voleybolunun geldiğini noktayı gösteriyor. Fenerbahçe Opet'i de tebrik etmek istiyorum. Son derece iyi bir oyun ortaya koydular. Zorlu bir atmosferde oynadık ancak bizim oyuncularımız ve teknik ekibimiz bu tarz şartlara her zaman hazır. İnanıyorum ki Slovenya'dan kupayla döneceğiz ve müzemize bir Şampiyonlar Ligi kupası daha koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni Guidetti: "Kendilerine güvenlerini ve inançlarını asla kaybetmedikleri için oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, "Öncelikle Fenerbahçe Opet'i tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir performans ortaya koydular. Özellikle hücumda muhteşem bir oyun ortaya koydular. Öte yandan takımımı da tebrik ediyorum çünkü asla pes etmedik, mücadele etmeyi bırakmadık ve her set rakibimize biraz daha yaklaştık. Kendilerine güvenlerini ve inançlarını asla kaybetmedikleri için oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum" şeklinde konuştu.

GABİ: "BASKI ANLARIYLA ÇOK İYİ BAŞ ETTİK"

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Gabi ise, "İnanılmaz bir maçtı. İşler yolunda gitmiyorken de bir arada kalmaya ve inanmaya devam etmeyi başardık. Baskı anlarıyla da çok iyi baş ettik. Bugün gerçekten bir aile olarak sahadaydık. Hem saha içinde bizler hem de tribünde bizi destekleyenler turu geçeceğimize inandık ve bunu başardığımız için çok mutluyum" dedi.

Cansu Özbay: "Altın sette ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk"

VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay ise, "Çok mutluyum. Harika bir atmosferde çok zorlu bir maç oynadık. Tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Altın sete kalmış olsak da asla pes etmedik ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Karşılığını aldığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

4'er şampiyonlukla turnuva tarihinde en çok zafer yaşayan iki ekip olan VakıfBank ve Imoco Conegliano'yu karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne, 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8. kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etmişti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde kozlarını paylaşmış ve dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK: 3-0

SALON: Vestel Burhan Felek Spor Salonu

HAKEMLER: Vladimir Simonovic, Erdal Akıncı

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol 1, Arina Fodorovtseva 18, Mina Popovic 8, Melissa Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina De Souza 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 5, Gabi 18, Zehra Güneş 7, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 5, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman 1

SETLER: 25-14, 25-20, 28-26, 11-15

SET SÜRELERİ: 22', 24', 30', 16'

Etiketler : Türkiye şampiyon yarı final rövanş
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