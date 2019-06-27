  • Bist 100
    95.440
  • Dolar
    5,7885
  • Euro
    6,5955
  • Altın
    261,2470
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme! Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme!
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
Son dakika.. Hindistan yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı Son dakika.. Hindistan yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı
Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı
Adana Demirspor, Suriyeli oyuncu Aosman'ı renklerine bağladı Adana Demirspor, Suriyeli oyuncu Aosman'ı renklerine bağladı
Katil Esed güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı Katil Esed güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı
16 yaşındaki genç kızın sır intiharı 16 yaşındaki genç kızın sır intiharı
Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Kosova Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti: Türkiye'den Arnavutluk ve Kosova için ortak bir politika talebimiz var Kosova Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti: Türkiye'den Arnavutluk ve Kosova için ortak bir politika talebimiz var
İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor
'Uslanmayan sürücü'nün aracı annesine teslim edildi 'Uslanmayan sürücü'nün aracı annesine teslim edildi
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
Jordan'ın Sevilla'ya transferi Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini artırdı Jordan'ın Sevilla'ya transferi Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini artırdı
Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay! Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!
Başkan Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak Başkan Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
Ege ve Akdeniz'deki "antik deniz yolu" ortaya çıktı Ege ve Akdeniz'deki "antik deniz yolu" ortaya çıktı
Mehmet Topal, ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimine ve taraftarlara sitem etti Mehmet Topal, ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimine ve taraftarlara sitem etti
Ahlat ilçesi "Sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesiyle turistlerin uğrak yeri oldu Ahlat ilçesi "Sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesiyle turistlerin uğrak yeri oldu
Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 12:23 | Perşembe

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni kulüp başkanı Tarık Aksar, kırmızı-beyazlıların sol beki Yasir Subaşı'yı Fenerbahçe'nin transfer etmeye yakın olduğunu söyledi.

Ümraniyespor Kulübünün geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulunda Recep Yoğurtçu'nun yerine göreve seçilen başkan Aksar, AA muhabirine transfer çalışmaları, stat düzenlemesi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takımdaki birkaç oyuncuya transfer teklifi geldiğini belirten Aksar, "Bu oyuncuların başında Yasir Subaşı geliyor. Bildiğiniz gibi Yasir bize Fenerbahçe'den geldi. Yasir'in sözleşmesindeki maddeyle sarı-lacivertliler oyuncuyu bir sezon sonra alabilecekti. Fenerbahçe, Yasir'i istiyor. Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

Tarık Aksar, Yasir'in geride kalan sezonda Ümraniyespor formasıyla iyi bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Bizim için değerli bir oyuncu. Fenerbahçe sözleşme bedelini yatırdığında Yasir'i kadrosuna katacak. Fenerbahçe eğer transferden vazgeçerse de biz kendisiyle devam etmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksar, kırmızı-beyazlı takımın hücum oyuncusu Emircan Altıntaş'ın Trabzonspor ile isminin geçtiğini ancak kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtti.

- "Ümraniyespor çıtayı çok yükseltti, yükümüz ağır"

Teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yeni sezonda da devam etmek istediklerini aktaran Tarık Aksar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Taşyürek bizim en son hocamız ve oldukça istikrarlı bir yol aldı. Hocamıza öncelik verip onunla görüşmemiz gerekiyordu. Nitekim de öyle yaptık. Teknik direktörümüz geldiği günden bu yana takımı başarıdan başarıya koşturdu. Hocamız bizimle çalışmak isterse olur. Bazı noktalarda kendisine serbestlik verdik. Yarın, öbür gün yine bir araya geleceğiz."

Kendilerinden önceki Recep Yoğurtçu başkanlığındaki yönetimin güzel işlere imza attığının altını çizen Aksar, "Ümraniyespor çıtayı çok yükseltti, yükümüz ağır. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Ümraniyespor'da bir istikrar var ve bunu devam ettirebilmek için iskelet yapımızı bozmayacağız. Aynı ekiple devam edebilmek için çaba sarf ediyoruz. Sözleşmesi biten oyuncu arkadaşlarımızla yeniden görüşeceğiz." şeklinde görüş bildirdi.

Aksar, takımı sürükleyecek yeni transferler yapmayı düşündüklerini anlatarak, "Bu transferlerin arkasına da genç ve yetenekli arkadaşlarımızı almak istiyoruz. Bizim önceliğimiz gençleri önemseyerek önümüzdeki sezonlarda altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla takımı bütünleştirmek ve oyuncu üretip-satan kulüp haline gelmek. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen yeni sezonda da play-off'u zorlayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Stat müjdesi

Ümraniye Belediyesi Stadı'nın tribün inşasının sona ermesi için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Tarık Aksar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz daha önce burası bir çöplüktü. Gaz sıkışmasının azalması için belli bir zamana ihtiyaç var. Mesela diğer kale arkasına yapılan tribünde herhangi bir problem yok. Burası, bu sezon kısmet olursa açılacak. Skor tabelasının bulunduğu kale arkasında sızıntı olma ihtimali nedeniyle bekliyoruz. Sanırım bu, birkaç sezon daha sürecek. Daha sonrasında stadımızı tamamen yenileyeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le yarın bir toplantı yapacaklarını anlatan Aksar, "Bu toplantıda Spor Toto 1. Lig'deki takımların ekonomik olarak desteklenmesi için federasyondan yardım isteyeceğiz. Yayıncı kuruluştan ve farklı yerlerden gelen gelirlerle kulübümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz fakat bu gelirler bizim için çok yetersiz." diyerek sözlerini tamamladı.  (AA)

Merkel'i yine titreme tuttu
Polis ihbarı alınca TIR'ın önündeki tüm araçları uyardı! 30 km sürdü
Başkan Erdoğan'dan Japon gazetesine önemli açıklamalar: Kazanan Türk demokrasisi olmuştur
JÖAK'tan nefes kesen tatbikat
Başkan Aksar açıkladı: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Sultanbeyli’deki kavgada 1 genç böyle bıçaklandı
Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırma yolu
Gorile benzeyen 'kaslı' karga sosyal medyayı karıştırdı
FETÖ'nün eğitim ağına BM darbesi
Brezilyalı yıldızla gizli temas, F.Bahçe 10 numarasını buldu
Rotayı çevirdiler! Türkiye'ye dolar akacak
Film gibi define kazısı! 3 gözaltı
Fatih ve Yavuz sondaj gemileri milli savaş gemilerimizin korumasında
Bitcoin'de 17 ayın zirvesi
Mısır'da büyük skandal! Milli takımdan kovuldu
Emre Aşık 'Allah'a annemi şikayet edeceğim' sözünü mahkemeye delil olarak sundu
Meteoroloji'den 27 Haziran için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat! Yağmur geliyor
Matrix'in yeni Neo'su
THY, şehidimiz Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismini koydu
Emekli maaşlarına intibak ayarı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ