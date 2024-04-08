UEFA, Fenerbahçe'nin deplasman cezasını 1 maça düşürdü

Fenerbahçe'nin 7 Mart'ta Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı Union Saint-Gilloise müsabakasında "sahaya nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu 80 bin Euro para cezası ve 3 deplasman maçına bilet satmaktan men cezası verilmişti.

Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı itiraz sonrası, UEFA'nın son yaptığı toplantıda verilen cezalar kısmen onandığı açıklandı. Karara göre, havai fişek yakılması ve cisim atılmasıyla ilgili olarak uygulanan ertelenmiş disiplin cezası onandığı ve deplasman taraftarlarına bilet satışı yasağı, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu karar tarihinden itibaren iki (2) yıllık deneme süresi boyunca hala askıya alındığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün taraftarlarının verdiği zararın, yani kırılan 15 sandalyenin telafisi için bu karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Union Saint-Gilloise ile temasa geçmesi talimatı verildi.