VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastanelere Onaylı Randevu Sistemi geliyor!
Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren haber!
Emine Erdoğan'dan İsrail'e Refah tepkisi
Rusya'da zafer günü törenlerle kutlandı!
Antalya'da faciadan dönüldü!
"Artık 'sürekli operasyon' devresindeyiz"
09 Mayıs 2024 Perşembe 11:34:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 11:34:00

Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kayseri - Niğde kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 45'inci kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan 01 AJZ 822 plakalı As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : kayseri-niğde otoyolu şarampol otobüs
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX