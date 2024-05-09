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Fahri Trafik Müfettişliği'nde önemli değişiklik!
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09 Mayıs 2024 Perşembe 09:58:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 09:58:00

Fahri Trafik Müfettişliği'nde önemli değişiklik!

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Fahri trafik müfettişi olmak isteyen ve olan kişilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak. Her kural ihlaline de ceza yazılamayacak. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığınca, "Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te güncellemeler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.

Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek.

Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.

Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.

TUTANAK SINIRLAMASI

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak.

BİR YIL İÇİNDE CEZA KESMEYENLERİN GÖREVİ SONLANDIRILACAK

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.

KİŞİSEL BİLGİLER GİZLİ TUTULACAK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Etiketler : fahri trafik müfettişi düzenleme yaş sınırı
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