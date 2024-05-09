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09 Mayıs 2024 Perşembe 11:26:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 11:26:00

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak

Kaynak: TRT Haber, DHA

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Türkiye, Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Toz taşınımı, özellikle yarın yoğunlaşacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugünden itibaren Arap yarımadası ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.

YARIN TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPLAYACAK

Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya toz taşınımı Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.

"YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Toz taşınımı yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" diye konuştu.

Etiketler : çöl tozu afrika türkiye
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