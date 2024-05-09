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09 Mayıs 2024 Perşembe 08:51:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 08:51:00

10 ilde Bozdoğan-36 operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

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10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-36” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

şüphelilerin; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, Örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları, Ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği ve Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Etiketler : bozdoğan operasyon terör örgütü
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